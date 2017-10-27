Сброс сообщения "Неоригинальный картридж с тонером" в аппаратах Kyocera

Во всех новых печатающих устройствах Kyocera на тонер-картриджах установлены чипы. Данные чипы позволяют пользователю контролировать остаток тонера, а также стимулируют к покупке новых картриджей. В этой статье описаны способы, как обойти блокировку на принтерах и МФУ компании Kyocera после заправки картриджа.
После заправки тонер-картриджа Kyocera, Ваше печатающее устройство, скорее всего выдаст сообщение: "Установлен неоригинальный картридж с тонером" или "Тонер отсутствует". И тут большинство пользователей впадают в ступор)))
|Поскольку не хотят прочитать, что же написано в Справке аппарата, которую он любезно показывает совместно с ошибкой.
А ведь Ваш аппарат Kyocera пытается Вам рассказать, что же необходимо сделать для дальнейшей работы устройства.
Для того, чтобы продолжить использовать заправленные картриджи, в большинстве случаев, необходимо на панели аппарата зажать одновременно две клавиши [СТОП] и [ОК] и подержать 3-5секунд.
Но не все советы одинаково полезны )))
На некоторых аппаратах используется другая комбинация клавиш. Найдите в списке Ваше печатающее устройство и выполните соответствующие инструкции.
|FS-1020MFP
|Если вы хотите использовать картридж с тонером, установленный на данный момент, одновременно нажмите Клавиша выбора режима и [Стоп/Сброс] и удерживайте не менее 3 секунд.
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FS-1025MFP
|Если вы хотите использовать картридж с тонером, установленный на данный момент, одновременно нажмите [Стоп/Сброс] и [OK] и удерживайте не менее 3 секунд.
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FS-1040
|Если вы хотите использовать картридж с тонером, установленный на данный момент, одновременно нажмите клавиши [GO] и [Отмена] и удерживайте не менее 3 секунд.
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FS-1030MFP
|Если требуется использовать установленный сейчас картридж с тонером, нажмите клавишу [OK] и клавишу [Стоп] одновременно и удерживайте их 3 секунды или дольше.
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FS-1100
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Зажать красную и зеленую кнопки на корпусе принтера на 3 секунды или дольше.
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FS-2100D
|Если вы хотите использовать установленный контейнер с тонером, одновременно удерживайте кнопки [OK] и [Отмена] на протяжении как минимум 3 секунд.
|ECOSYS M2135dn
ECOSYS M2040dn
ECOSYS M2635dn
ECOSYS M2635dw
ECOSYS M2540dn
ECOSYS M2540dw
|Если нужно использовать установленный в настоящее время контейнер с тонером, одновременно нажмите и удерживайте клавиши [OK] и [Стоп] в течение минимум 3 с.
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ECOSYS M2030dn
ECOSYS M2035dn
ECOSYS M2530dn
ECOSYS M2535dn
|Если требуется использовать установленный сейчас картридж с тонером, нажмите клавишу [OK] и клавишу [Стоп] одновременно и удерживайте их 3 секунды или дольше.
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ECOSYS P2335d
ECOSYS M2835dw
Ecosys M2735dn
Ecosys M2235dn
Ecosys P2335dn
ECOSYS P2335dw
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Если нужно использовать установленный в настоящее время контейнер с тонером, одновременно нажмите и удерживайте клавиши [OK] и [Стоп] в течение минимум 3 с.
Внимание!!! Если после установки заправленного картриджа, аппарат выдает сообщение: "Добавьте тонер", это означает, что ваш картридж заправлен неправильно!
Можете смело предъявлять претензии заправщику, либо, как вариант, положение спасет новый картридж Kyocera TK-1200.
Статья о том, как же правильно заправить картридж и почему аппарат не понимает, что ему поставили заправленный картридж.
Внимание: у цветных принтеров и мфу Kyocera нет возможности сброса сообщения при помощи кнопок. Необходимо обязательно при заправке картриджа менять чип!
Статья немного запоздалая, но будет полезна многим, поскольку рассматривает вопрос о том, почему же после заправки картриджей Kyocera TK-1200 аппараты Ecosys P2335d/ M2835dw/ M2735dn/ M2235dn/ P2335dn/ P2335dw все равно выражают недовольство и требуют "Добавить тонер".
|Ошибка "Узел проявки не установлен" возникает практически на всех принтерах и МФУ компании Kyocera.
Сброс ошибки С7990 на аппаратах Kyocera FS-1030MFP, FS-1130MFP, FS-1035MFP, FS-1135MFP, Kyocera Ecosys M2030dn, M2035dn, M2530dn, M2535dn, а также ECOSYS M2135dn, M2040dn, M2635dn, M2635dw, M2540dn, M2540dw, M2735dn, M2835dw.