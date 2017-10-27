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Сброс сообщения "Неоригинальный картридж с тонером" в аппаратах Kyocera

27 октября 2017 г.

Во всех новых печатающих устройствах Kyocera на тонер-картриджах установлены чипы. Данные чипы позволяют пользователю контролировать остаток тонера, а также стимулируют к покупке новых картриджей. В этой статье описаны способы, как обойти блокировку на принтерах и МФУ компании Kyocera после заправки картриджа.

После заправки тонер-картриджа Kyocera, Ваше печатающее устройство, скорее всего выдаст сообщение: "Установлен неоригинальный картридж с тонером" или "Тонер отсутствует". И тут большинство пользователей впадают в ступор)))

УСТАНОВЛЕН НЕОРИГИНАЛЬНЫЙ КАРТРИДЖ С ТОНЕРОМ Поскольку не хотят прочитать, что же написано в Справке аппарата, которую он любезно показывает совместно с ошибкой. 

А ведь Ваш аппарат Kyocera пытается Вам рассказать, что же необходимо сделать для дальнейшей работы устройства. 

Для того, чтобы продолжить использовать заправленные картриджи, в большинстве случаев, необходимо на панели аппарата зажать одновременно две клавиши [СТОП] и [ОК] и подержать 3-5секунд.

УСТАНОВЛЕН НЕОРИГИНАЛЬНЫЙ КАРТРИДЖ С ТОНЕРОМ

Но не все советы одинаково полезны )))

На некоторых аппаратах используется другая комбинация клавиш. Найдите в списке Ваше печатающее устройство и выполните соответствующие инструкции.

FS-1020MFP Если вы хотите использовать картридж с тонером, установленный на данный момент, одновременно нажмите Клавиша выбора режима и [Стоп/Сброс] и удерживайте не менее 3 секунд.

FS-1025MFP
FS-1120MFP
FS-1125MFP
FS-1320MFP
FS-1325MFP

 Если вы хотите использовать картридж с тонером, установленный на данный момент, одновременно нажмите [Стоп/Сброс] и [OK] и удерживайте не менее 3 секунд.

FS-1040
FS-1041
FS-1060DN
FS-1061DN

 Если вы хотите использовать картридж с тонером, установленный на данный момент, одновременно нажмите клавиши [GO] и [Отмена] и удерживайте не менее 3 секунд.

FS-1030MFP
FS-1130MFP
FS-1035MFP
FS-1135MFP

 Если требуется использовать установленный сейчас картридж с тонером, нажмите клавишу [OK] и клавишу [Стоп] одновременно и удерживайте их 3 секунды или дольше.

FS-1100
FS-1110
FS-1300D
FS-1120D
FS-1320D

Зажать красную и зеленую кнопки на корпусе принтера на 3 секунды или дольше.

FS-2100D
FS-2100DN
FS-4100DN
FS-4200DN
FS-4300DN

 Если вы хотите использовать установленный контейнер с тонером, одновременно удерживайте кнопки [OK] и [Отмена] на протяжении как минимум 3 секунд.
ECOSYS M2135dn
ECOSYS M2040dn
ECOSYS M2635dn
ECOSYS M2635dw
ECOSYS M2540dn
ECOSYS M2540dw		 Если нужно использовать установленный в настоящее время контейнер с тонером, одновременно нажмите и удерживайте клавиши [OK] и [Стоп] в течение минимум 3 с.

ECOSYS M2030dn

ECOSYS M2035dn

ECOSYS M2530dn

ECOSYS M2535dn

 Если требуется использовать установленный сейчас картридж с тонером, нажмите клавишу [OK] и клавишу [Стоп] одновременно и удерживайте их 3 секунды или дольше.

ECOSYS P2335d

ECOSYS M2835dw

Ecosys M2735dn

Ecosys M2235dn

Ecosys P2335dn

ECOSYS P2335dw

Если нужно использовать установленный в настоящее время контейнер с тонером, одновременно нажмите и удерживайте клавиши [OK] и [Стоп] в течение минимум 3 с.

Внимание!!! Если после установки заправленного картриджа, аппарат выдает сообщение: "Добавьте тонер", это означает, что ваш картридж заправлен неправильно

Можете смело предъявлять претензии заправщику, либо, как вариант, положение спасет новый картридж Kyocera TK-1200. 

Статья о том, как же правильно заправить картридж и почему аппарат не понимает, что ему поставили заправленный картридж. 

Внимание: у цветных принтеров и мфу Kyocera нет возможности сброса сообщения при помощи кнопок. Необходимо обязательно при заправке картриджа менять чип!

Теги: Сброс Kyocera , Неоригинальный картридж с тонером
← Сброс ошибки С7990 на аппаратах Kyocera
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