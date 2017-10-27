Сброс сообщения "Неоригинальный картридж с тонером" в аппаратах Kyocera

Во всех новых печатающих устройствах Kyocera на тонер-картриджах установлены чипы. Данные чипы позволяют пользователю контролировать остаток тонера, а также стимулируют к покупке новых картриджей. В этой статье описаны способы, как обойти блокировку на принтерах и МФУ компании Kyocera после заправки картриджа.

После заправки тонер-картриджа Kyocera, Ваше печатающее устройство, скорее всего выдаст сообщение: "Установлен неоригинальный картридж с тонером" или "Тонер отсутствует". И тут большинство пользователей впадают в ступор)))

Поскольку не хотят прочитать, что же написано в Справке аппарата, которую он любезно показывает совместно с ошибкой.

А ведь Ваш аппарат Kyocera пытается Вам рассказать, что же необходимо сделать для дальнейшей работы устройства.

Для того, чтобы продолжить использовать заправленные картриджи, в большинстве случаев, необходимо на панели аппарата зажать одновременно две клавиши [СТОП] и [ОК] и подержать 3-5секунд.

Но не все советы одинаково полезны )))

На некоторых аппаратах используется другая комбинация клавиш. Найдите в списке Ваше печатающее устройство и выполните соответствующие инструкции.

FS-1020MFP Если вы хотите использовать картридж с тонером, установленный на данный момент, одновременно нажмите Клавиша выбора режима и [Стоп/Сброс] и удерживайте не менее 3 секунд. FS-1025MFP

FS-1120MFP

FS-1125MFP

FS-1320MFP

FS-1325MFP Если вы хотите использовать картридж с тонером, установленный на данный момент, одновременно нажмите [Стоп/Сброс] и [OK] и удерживайте не менее 3 секунд. FS-1040

FS-1041

FS-1060DN

FS-1061DN Если вы хотите использовать картридж с тонером, установленный на данный момент, одновременно нажмите клавиши [GO] и [Отмена] и удерживайте не менее 3 секунд. FS-1030MFP

FS-1130MFP

FS-1035MFP

FS-1135MFP Если требуется использовать установленный сейчас картридж с тонером, нажмите клавишу [OK] и клавишу [Стоп] одновременно и удерживайте их 3 секунды или дольше. FS-1100

FS-1110

FS-1300D

FS-1120D

FS-1320D Зажать красную и зеленую кнопки на корпусе принтера на 3 секунды или дольше. FS-2100D

FS-2100DN

FS-4100DN

FS-4200DN

FS-4300DN Если вы хотите использовать установленный контейнер с тонером, одновременно удерживайте кнопки [OK] и [Отмена] на протяжении как минимум 3 секунд. ECOSYS M2135dn

ECOSYS M2040dn

ECOSYS M2635dn

ECOSYS M2635dw

ECOSYS M2540dn

ECOSYS M2540dw Если нужно использовать установленный в настоящее время контейнер с тонером, одновременно нажмите и удерживайте клавиши [OK] и [Стоп] в течение минимум 3 с. ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn Если требуется использовать установленный сейчас картридж с тонером, нажмите клавишу [OK] и клавишу [Стоп] одновременно и удерживайте их 3 секунды или дольше. ECOSYS P2335d ECOSYS M2835dw Ecosys M2735dn Ecosys M2235dn Ecosys P2335dn ECOSYS P2335dw Если нужно использовать установленный в настоящее время контейнер с тонером, одновременно нажмите и удерживайте клавиши [OK] и [Стоп] в течение минимум 3 с. Внимание!!! Если после установки заправленного картриджа, аппарат выдает сообщение: "Добавьте тонер", это означает, что ваш картридж заправлен неправильно! Можете смело предъявлять претензии заправщику, либо, как вариант, положение спасет новый картридж Kyocera TK-1200. Статья о том, как же правильно заправить картридж и почему аппарат не понимает, что ему поставили заправленный картридж.

Внимание: у цветных принтеров и мфу Kyocera нет возможности сброса сообщения при помощи кнопок. Необходимо обязательно при заправке картриджа менять чип!